Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 14:20

Прошедшие выборы в российскую Госдуму неожиданно вызвали довольно живую реакцию в США. Связано это с целым рядом факторов, из которых важнейший — использование на этих выборах программы оппозиционера Алексея Навального под названием «Умное голосование», что позволило заметно скорректировать результаты по сравнению с предыдущими кампаниями. Эта программа сообщала избирателям имена независимых кандидатов, противостоящих монополии правящей «Единой России». Как уже сообщал haqqin.az, российские власти оказали беспрецедентное давление на таких американских интернет-гигантов, как Google и Apple, с тем чтобы те заблокировали приложение «Навальный» в своем App.Store. В Apple пытались оправдаться, заявив , что приложение содержало в себе «запрещенный в России контент», который не соответствует правилам App Store, а также «позволяет вмешиваться в выборы».

Однако такое объяснение не устроило американских экспертов, которые следили за избирательным процессом в России. «Сейчас, когда Google и Apple решили помочь укрепить власть Путина, подвергнув цензуре оппозицию, они должны, чтобы стать нейтральными, предпринять те же меры против прокремлевских пропагандистских источников», - пишет в Твиттере бывший посол США в Москве Майкл Макфолл. Одновременно, как сообщает в своем сегодняшнем комментарии по результатам выборов в Госдуму New York Times, «умное голосование» привело к некоторым изменениям в российском парламенте. В частности значительно выросло присутствие на Охотном ряду КПРФ, голосовать за кандидатов которой призывала команда Навального. Эта партия, судя по предварительным результатам, получит 69 мест, что на 27 мест больше, чем в предыдущем созыве, а «Единая Россия» потеряет около 30 мандатов. Но тем не менее в заголовок ведущая американская газета выносит следующую сентенцию: «Российские выборы показывают ослабление поддержки партии Путина». «Предварительные результаты показывают, что правящая партия добьется легкой победы, но получит меньше голосов, чем на предыдущих выборах, - информирует The Daily Best. — Подъем оппозиции говорит о том, что Путин теряет часть политического поля». Телекомпания СNBC публикует пространный аналитический материал, в котором, ссылаясь на ряд европейских и американских аналитиков, предсказывает, что разгром реальной и вымышленной оппозиции, проводившийся в месяцы, предшествовавшие голосованию, лишь усилится после выборов. Это мнение пересекается с тем, что говорят и независимые российские политологи. Кстати, нельзя не обратить внимания, что в условиях зачистки медийного поля в России ряд СМИ крайне жестко оценили результаты выборов. Например, влиятельное интернет-издание Republic, которое не отнесено властями к пресловутым иностранным агентам, сегодня публикует статью под названием: «Еще одни украденные выборы».

В недели и дни, предшествовавшие выборам, прокремлевские СМИ соревновались в том, кто больше приведет «примеров» вмешательства стран Запада, и в первую очередь, конечно, США в российские выборы. «Говорящие головы» в многочисленных российских ток-шоу, которые прекрасно ловятся на всей территории США, пытались привести примеры использования фейков «противниками демократии в России» и «прямого подкупа» таких независимых платформ, как «Голос». Официальный представитель МИДа Мария Захарова даже заявила, что «умное голосование» напрямую связано с Пентагоном. «Это абсолютная ложь и пропаганда, - говорит Майкл Макфолл. — Никто в США не считает эти выборы демократическими, и их исход можно было предсказать заранее. У меня налаженные каналы коммуникации с администрацией Джо Байдена, и я точно знаю, что никто там не собирался оказывать какое-то влияние на эти выборы. Я считаю, что со стороны Белого дома должны последовать две реакции. Первая — заявить, что выборы в Госдуму не были легитимными, и вторая — проанализировать, как разворачивается политический процесс в России. Если, как предполагается, Путин настолько популярен в России, то почему он так напуган, для чего ему, если все так стабильно, нужно было обрушивать немыслимые репрессии на инакомыслящих?» Американские СМИ, утверждающие, что выборы были нечестными, обращают внимание на зафиксированные наблюдателями многочисленные вбросы бюллетеней, так называемые «карусели», когда некие люди по несколько раз голосуют на разных участках, наличие тех, кого по аналогии с Украиной называют «титушками» - спортивного вида молодых людей, которые пытались не допускать независимых наблюдателей на избирательные участки.