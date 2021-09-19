Азербайджанские и турецкие истребители в небе над Босфором видео
Истребители ВВС Азербайджана и Турции совершили приветственный полет над Босфором. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Полет совершили 15 самолетов, в том числе два истребителя МиГ-29 ВВС Азербайджана и самолеты F-4 и F-16 ВВС Турции.
Ранее сообщалось, что 21 сентября с 12:00 до 12:30 по бакинскому времени истребители ВВС Азербайджана и Турции совершат полеты над Босфором. Азербайджанские и турецкие военные самолеты выполнят показательные полеты в рамках фестиваля авиации и космических технологий TEKNOFEST-2021, который откроется в Стамбуле 21 сентября.