Отчет «Азербайджанской промышленной корпорации» состоит из одного пустого листа

ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» (АПК) обнародовала аудиторский отчет за 2020 финансовый год. Как сообщает «Туран», отчет состоит из одного пустого листа.

Созданная в 2017 году на основе токсичных активов Международного банка Азербайджана госкорпорация впервые раскрыла финансовый отчет за 2019 год. Однако и тогда псевдоотчет состоял лишь из аудиторского заключения на трех страницах.

В прошлом году АПК разместила на корпоративной интернет-странице финансовые отчеты пяти дочерних компаний (ООО “Azeraluminium”, ООО “Azərpambıq ASK”, ООО “Azəripək”, ООО “ASK Ayaqqabı” и ООО “ASK Şüşə”). Всего же на балансе корпорации свыше 50 юридических лиц. На сайте АПК сообщается лишь о 16 из них.

По информации АПК, в январе 2020 года подписан договор на аудит консолидированной финансовой отчетности корпорации и ее дочерних компаний в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Стоимость договора с ЗАО “Baker Tilly Azerbaijan” - 389,4 тыс. манатов, или 229 тыс. долларов.

Оплаченный уставный капитал АПК составляет 500 млн манатов. В 2019 году правительство передало на баланс корпорации недостроенный жилой комплекс “Yeni Şəhər” в Карадагском районе города Баку, оцененный в 489,3 млн манатов (287,8 млн долларов США).