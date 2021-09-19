«Президентам всегда есть о чем поговорить»: Кремль о визите Эрдогана в Россию

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию для переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным готовится, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, готовится рабочий визит в Российскую Федерацию президента Турции Эрдогана», - сказал представитель Кремля. По его словам, «повестка дня самая обширная, начиная с двусторонних отношений - а это очень многоплановые отношения, президентам всегда есть о чем поговорить в этом контексте», передает ТАСС.

«Конечно же, будут обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты», - прогнозирует Песков.