Какой будет погода во вторник

Завтра, 21 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, ожидается умеренный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-22, днем 26-29 градусов тепла, в Баку ночью 20-22, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 миллиметра до 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.

Завтра вечером в ряде горных районов Азербайджана ожидаются переменные грозовые дожди. Утром в горах туман, ветер западный. Температура воздуха ночью составит 16-21, днем - 28-33 градуса тепла, в горах ночью - 9-14, днем - 17-22 градуса тепла.