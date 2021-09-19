Нотки оптимизма в словах Пашиняна новость дополнена
"Надеемся, что в результате работы мы придем к конкретным решениям. Мы крайне заинтересованы в открытии коммуникаций, так как видим в этом возможность преодолеть блокаду Армении, в которой мы находимся более 25 лет. Для нас важно, наконец, получить железнодорожное сообщение с Россией, что откроет новые возможности для развития нашей экономики и нашей интеграции в ЕАЭС. Это сделает наше членство в ЕАЭС еще более эффективным", - заявил в понедельник, 20 сентября, в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком.