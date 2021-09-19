Тарана Керимова стала правозащитницей в Испании… и борется за права Афганистана

«В Афганистане последние десятилетия нарушаются права человека. Варварство талибов не имеет ничего общего с религией. Вместе с тем западные СМИ и политики специально выставляют на передний план права женщин, чтобы скрыть свою преступную деятельность, которая в конечном итоге привела к приходу талибов к власти». Об этом в интервью испанским СМИ заявила проживающая в Стране Басков правозащитница Тарана Керимова (Керим).

Уроженка Азербайджана Тарана Керим более 15 лет назад эмигрировала в Испанию и в настоящее время проживает в гипускоанском городе Херниальд. Она одна из основательниц правозащитной организации Ana Yurd of Tolosa, в которой курирует социальные проекты.

Тарана Карим отмечает нарушения прав и свобод женщин в Афганистане, но при этом винит СМИ в том, что они не показывают их борьбу за своим права.

«Безусловно, приход к власти талибов не является лучшим выбором для афганского народа. Но нужно помнить, что каждая страна должна управляться народом, который в ней проживает. Со временем афганцы поймут, что им нужно более демократичное правительство, и придут к этому сами», - отметила правозащитница.

Тарана Керим добавила, что покрытие головы вовсе не является нарушением прав женщин. Правозащитница и сама ходит с покрытой головой, отмечая, что никто не может заставить ее что-либо носить или снимать.