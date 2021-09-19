Посол Турции у Кямаледдина Гейдарова

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился сегодня с послом Турции в Азербайджане Джахитом Багчи. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, Кямаледдин Гейдаров тепло поприветствовал турецкого посла, отметив братские и дружеские отношения между двумя странами.

Министр подчеркнул, что братские отношения между президентами Азербайджана и Турции - Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом подняли двусторонние отношения на еще более высокий уровень.

Выразив признательность за встречу, посол Джахит Багчи отметил многогранную деятельность лидеров двух стран по дальнейшему расширению братских и дружеских отношений на высоком уровне между Азербайджаном и Турцией. Посол поблагодарил правительство Азербайджана за помощь, оказанную по поручению президента Ильхама Алиева в тушении сильных лесных пожаров в Турции в июле-августе этого года.

Министр Гейдаров, в свою очередь, поблагодарил посла Турции за внимание и признательность и сказал, что были приняты все необходимые меры для успешного выполнения поручений, данных президентом Ильхамом Алиевым Министерству по чрезвычайным ситуациям по оказанию необходимой помощи в тушении лесных пожаров в Турции. Он напомнил о подписанных президентом Азербайджана распоряжениях о награждении сотрудников МЧС, участвовавших и отличившихся во время тушения лесных пожаров.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.