Мадуро раскритиковали из-за кольца, которое ему подарили в Азербайджане

Накануне в столице Мексики, Мехико, прошел саммит Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) – крупнейшего межгосударственного объединения Нового Света, не включающего в себя США, Канаду и Бразилию.

Одним из самых скандальных событий форума стало участие в нем президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Стоит отметить, что Уругувай и Колумбия просили организаторов мероприятия не допускать к участия Мадуро.

Венесуэльский лидер все же прилетел. И более того, он открыто поддержал идею создания структуры, аналогичной Евросоюзу, и заявил, что штаб-квартира новой организации могла бы находиться в Мехико.