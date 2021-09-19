Посол Ирана призвал Армению поскорее построить альтернативную дорогу

«Речь идет о Татевской дороге, и иранские водители будут осуществлять грузоперевозки по этой дороге в безопасных условиях», - цитирует посла Новости Армении-news.am.

Заявление посла Ирана – еще одно подтверждение тому, что политика Тегерана в регионе не претерпит существенных изменений. Напомним, что правительство Азербайджана было вынуждено применить строгий контроль на своем участке автомагистрали Горис - Кафан, исходя из необходимости проверки иранских грузов, следующих в зону ответственности российских миротворцев в Карабахе. Иранские грузовики без разрешения азербайджанских властей осуществляют поставку грузов «неизвестного содержания» в Армению и далее на международно признанные территории Азербайджана.

Своим заявлением посол Ирана подтверждает намерение своего правительства и далее осуществлять незаконную поставку грузов армянскому населению Карабаха.