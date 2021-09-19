Глава пресс-службы Государственной налоговой службы Шахин Мамедов обратился к haqqin.az с уточняющей информацией о размере налога, который должны выплачивать репетиторы: «Практикующие репетиторы могут выбрать один из двух методов налогообложения. Первый: упрощенный метод налогообложения, подразумевающий расчет налога по ставке 2% от общего дохода, полученного от этой деятельности. Кстати говоря, большинство репетиторов работают с этим методом налогообложения.

Второй вариант – выплата подоходного налога. В этом случае уплачивается налог на прибыль в размере 20 процентов от дохода, полученного за оказанные услуги, после вычета расходов, связанных с получением этого дохода. Однако микропредприниматель также имеет право на налоговый вычет в размере 75 процентов. Таким образом, микропредприниматель, занимающийся репетиторством, уплачивает подоходный налог в размере 5 процентов от своего дохода».

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«Каждое лицо, занимающееся предпринимательством, облагается налогом. Те, кто осуществляет преподавательскую деятельность вне школы, тоже обязаны платить государству налог», – заявил в интервью Тренд глава пресс-службы Государственной налоговой службы Шахин Мамедов.

Таким образом, Ш.Мамедов указал, что обложение репетиторов налогами не является новшеством и регулируется Налоговым кодексом. Взятые на учет в качестве плательщика подоходного налога предприниматели уплачивают налог на прибыль в размере 20 процентов от дохода, полученного за оказанные услуги, после вычета расходов, связанных с получением этого дохода, а также суммы обязательных платежей, предусмотренных законодательством.