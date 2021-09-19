Министр обороны и глава спецслужб Азербайджана, командующий армии Турции и глава антитеррора Пакистана наблюдают за учениями спецподразделений фото
В рамках учений спецподразделений Азербайджана, Турции и Пакистана - “Три брата-2021” состоялся “День наблюдателя высокого уровня”.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Азербайджана, в мероприятии приняли участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев, командующий силами специального назначения Вооруженных сил Турецкой Республики генерал-лейтенант Омер Эртугрул Эрбакан, начальник Управления безопасности и антитеррора Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан генерал-майор Мумтаз Гусейн, высокопоставленные гости из Казахстана и военные атташе этих государств в Азербайджане.
Затем подразделения специального назначения выполнили задания в соответствии с разработанным планом на различных учебных пунктах. Подразделения с высоким профессионализмом выполнили поисковые мероприятия в зоне ответственности, взятие под контроль обнаруженных объектов, уничтожение контрольных пунктов условного противника. С целью управления артиллерийским и авиационным огнем, а также при поддержке авиационных средств были выполнены и другие задачи.
В заключение генерал-полковник З.Гасанов поздравил участников мероприятия с успешным завершением учений, подчеркнув высокий профессионализм и мастерство военнослужащих трех братских стран.