Электропровода для азербайджанцев в два раза дороже, чем для иностранцев

Так, за 7 месяцев этого года Азербайджан выручил от экспорта электропроводов напряжением более 1000 В около 800 тыс. долларов США. При этом, по предоставленным Государственным таможенным комитетом данным, средняя импортная стоимость этой продукции превышает экспортную стоимость в 2,7 раза.

Азербайджанские производители высоковольтных кабелей продают свою продукцию внутри страны в два раза дороже, чем экспортируют. К таким выводам можно прийти, анализируя статистику Госкомтаможни и Госкомстата.

В сообщении говорится, что за январь-июль экспортировано 278 тонн, импортировано 583 тонны электропроводов напряжением более 1000 В. Средняя экспортная стоимость этого товара составила $2 876 за 1 тонну, а импортная стоимость – 7 951$/т.

При этом, по данным UN Comtrade (Статистическая служба ООН по международной торговле), в апреле этого года в Италию из Азербайджана поставлено 6,7 тонны электропроводов напряжением более 1000 В по цене 6 750$/т, в Грузию – 61 тонну по цене 2 658$/т.

В 2020 году в Азербайджане произведено свыше 1 500 тонн электропроводов напряжением более 1000 В. За год реализовано 1 370,6 тонны продукции общей стоимостью 13,4 млн. манатов, или 9357,5 манат/т (5 739$/т), сообщает ГКС. Таким образом, становится очевидным, что на местном рынке отечественные производители высоковольтных кабелей продают товар более чем в два раза дороже, чем экспортируют.