Коммунисты обратились к россиянам: «Восстать и защитить результаты выборов!»

КПРФ не станет признавать результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, прошедшего в Москве, заявил зампредседателя ЦК партии Дмитрий Новиков. Об этом сообщает Интерфакс.

«Данные электронного голосования по Москве мы не признаём и не признаем. В партии видели, как картинка изменилась после вбрасывания цифрового результата», — сказал Новиков на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»). Что он имеет в виду под «картинкой», до конца неясно — итоги онлайн-голосования в Москве еще не публиковали.

Новиков сказал, что КПРФ будет убеждать страну, «что нужно восстать и бороться против цифровых новаций». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, в свою очередь, призвал сторонников партии «защищать результаты выборов как подольские курсанты защищали Москву».

После обработки 97% протоколов партия «Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму с 49,49% голосов. КПРФ заняла второе место с результатом 19,07%. Также в Думу проходят ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». По одномандатным округам «Единая Россия» получила 199 мест, КПРФ — девять, эсэры — восемь, ЛДПР, «Родина», Партия роста и «Гражданская платформа» — по одному.