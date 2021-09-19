Алиев позвонил Путину

Президент Азербайджана расценил эту победу как проявление народной поддержки проводимой под руководством Владимира Путина политики, направленной на развитие и процветание страны.

В понедельник, 20 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Президент России выразил благодарность Ильхаму Алиеву за оказанное внимание и поздравления.

Подчеркнув успешное развитие отношений, основанных на стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Россией, главы государств обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества в различных сферах.

В ходе беседы главы государств выразили уверенность в том, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между новоизбранной Государственной Думой и Милли Меджлисом Азербайджана будут продолжаться и впредь.

Президент Ильхам Алиев выразил также соболезнование Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате происшествия в Перми. Президент России выразил благодарность за соболезнование.