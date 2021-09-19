Чем были заняты специалисты БТА на прошлой неделе

Председатель Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли на своей странице в соцсети Twitter обнародовал недельный отчет о работе, проделанной этим ведомством.

Судя по отчету, за последнюю неделю специалисты БТА установили новые пандусы по пяти адресам, 150 дорожных знаков на 28 улицах и проспектах, организовали пешеходный переход на четырех улицах, а также установили 50 автобусных остановок по 20 адресам.

Кроме этого, приняты меры по повышению безопасности пешеходов перед школой №146, а Баку впервые принял участие на «Европейской неделе мобильности».