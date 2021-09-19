Новые возможности для людей с инвалидностью от Минтруда и ПРООН

На данный момент утверждены бизнес-планы 517 граждан, некоторые из них уже обеспечены активами и создали собственные хозяйства. Об этом было заявлено на встрече с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым и завершившим срок полномочий постоянного представителя ПРООН в Азербайджане Алессандро Фракасетти.

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) создают малые предприятия для безработных граждан с инвалидностью в рамках совместного проекта под названием «Создание инклюзивных и достойных рабочих мест для социально уязвимых групп». Об этом haqqin.az сказали в пресс-службе Минтруда.

Министр отметил, что проект, который способствует доступу социально уязвимых групп к малому предпринимательству, также вносит вклад в совершенствование мер активной занятости, профессиональной и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями. Он подчеркнул важность организации курсов в сотрудничестве с ведущей мировой системой онлайн-обучения Coursera, чтобы дать безработным необходимые знания и навыки для повторного выхода на рынок труда.

Бабаев отметил, что совместный проект «Развитие инноваций и занятости в Азербайджане» также расширяет доступ молодежи на рынок труда. В контексте развития сотрудничества он также рассказал о важности проекта, направленного на обеспечение прав и благосостояния женщин-инвалидов и ветеранов Карабахской войны.

Сахиль Бабаев отметил успешное развитие отношений между Азербайджаном и Программой развития ООН в период деятельности Алессандро Фракасетти в нашей стране. Он поблагодарил Фракасетти и пожелал ему успехов в его будущих начинаниях.

Фракасетти в свою очередь отметил, что у него остались хорошие впечатления от Азербайджана. Он выразил удовлетворение сотрудничеством с Министерством труда и социальной защиты населения и результатами совместной работы. Отметив, что двусторонние проекты сформировали успешный опыт сотрудничества, Фракасетти выразил уверенность, что это сотрудничество получит дальнейшее развитие в будущем.