Азербайджанский журналист в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Азербайджанский журналист и спортивный комментатор, глава пресс-службы Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Ашрафоглу, заразившийся коронавирусом, находится в тяжелом состоянии.

Qafqazinfo сообщает, что он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Генсек федерации Эльмар Бабанлы сообщил, что легкие Ашрафоглу поражены на 85%. Кроме того, он подключен к диализному аппарату, так как у него нет почки. Сатурация снизилась до 70%.

«Состояние очень плохое. Предпринимаются все необходимые меры», - сказал Бабанлы.