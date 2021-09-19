Около 90% учителей в Азербайджане уже вакцинировались от COVID

В Азербайджане успешно продолжается процесс вакцинации от коронавируса. На сегодня уже вакцинировались в среднем 86 процентов работников сферы образования, сказали haqqin.az в Министерстве образования.

Кроме того, 90 процентов общеобразовательных учебных заведений прошло вакцинацию. По Баку этот показатель составляет 88, Сумгаиту – 92, Гяндже – 94, Апшеронскому району – 89, Ярдымлинскому району - 97, по Нафталану – 96, по Ширванскому, Газахскому и Тертерскому районам – по 95 процентов.

Также вакцинировались 92 процента работников внешкольных учебных заведений, 80 процентов - вузов и колледжей, 92 процента - заведений профобразования.

Один процент работников общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, а также два процента работников внешкольных учебных заведений имеют «Сертификат иммунитета».