Шведские журналисты пришли с вопросами к Ровшану Рзаеву

В ходе встречи гостям была предоставлена подробная информация о государственной политике, проводимой в нашей стране в сфере работы с беженцами и вынужденными переселенцами. Было отмечено, что агрессивная и оккупационная Армения выселила из своих исторических мест жительства около миллиона азербайджанцев, совершила при этом многочисленные военные преступления, нанесла азербайджанскому народу огромный материальный и моральный ущерб. Было отмечено, что под руководством президента Ильхама Алиева проводится целенаправленная работа по решению проблем беженцев и вынужденных переселенцев. Инициативы первого вице-президента Мехрибан Алиевой в этой области также имеют важное значение и вызывают у вынужденных переселенцев чувство глубокого удовлетворения.

Гостям также была доведена информация об освобождении наших земель от оккупации, текущем состоянии этих территорий, мерах безопасности и восстановительно-строительных работах. Было отмечено, что государством продолжаются все необходимые меры для возвращения вынужденных переселенцев на свои земли.

Шведские журналисты заявили, что приехали для того, чтобы поближе познакомиться с ситуацией в стране в постконфликтный период, в рамках визита они посетят освобожденные от оккупации районы.

На встрече состоялся обмен мнениями по интересующим журналистов вопросам, были даны ответы на них.