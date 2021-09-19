В Госдуму впервые за 20 с лишним лет прошли пять партий

"Единая Россия" сохраняет конституционное большинство, получая больше 300 мест. Свои результаты заметно улучшила КПРФ, доля ЛДПР сократилась почти вдвое, пятипроцентный барьер преодолела недавно созданная партия "Новые люди", передает ТАСС.

Пять партий прошли в Госдуму по итогам выборов 17-19 сентября при голосовании по партийному списку. За счет одномандатных округов в нижней палате парламента будут представлены восемь партий, сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 51,68%. Это больше, чем на выборах 2016 года, когда показатель был равен 47,88%.

Пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в Госдуму, преодолели "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди" (5,33%), следует из данных ЦИК после обработки почти 100% протоколов.

Новая партия проходит в парламент впервые с 2007 года. Тогда блок "Родина", представленный в Думе четвертого созыва, заменила "Справедливая Россия".

Больше четырех политических сил проходят в Госдуму впервые с 1999 года, когда по итогам голосования мандаты получили КПРФ, "Единая Россия", "Отечество - Вся Россия", "Союз правых сил", Блок Жириновского и "Яблоко".

"Единая Россия" набирает 49,85% - это немного меньше, чем на прошлых выборах, когда она получила 54,2%. КПРФ получает 18,96% против 13,34% в 2016 году, ЛДПР - 7,5%, что заметно меньше, чем пять лет назад.

Среди непарламентских партий наибольших успехов добились Партия пенсионеров (2,46%), "Яблоко" (1,33%) и "Коммунисты России" (1,27%).