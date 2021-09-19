Смертельная авария в Баку
На Бакинской кольцевой дороге, на участке дороги, проходящем по территории Ясамальского района, автомобиль Opel сошел с шоссе и упал в овраг.
АПА сообщает, что в результате аварии погибли два человека.
На Бакинской кольцевой дороге, на участке дороги, проходящем по территории Ясамальского района, автомобиль Opel сошел с шоссе и упал в овраг.
АПА сообщает, что в результате аварии погибли два человека.
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