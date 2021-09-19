В Киргизии предложили назначить одного посла в Азербайджан и Армению

МИД Киргизии на заседании комитета Жогорку Кенеша (парламента) по международным делам, обороне и безопасности предложил, чтобы посол страны в России Гульнара-Клара Самат также была назначена по совместительству послом Киргизии в Армении с резиденцией в Москве.

Однако, пишет Sputnik, председатель парламентского комитета по международным делам Тазабек Икрамов заявил, что "Россия — большая страна. У нашего посольства работы там много. Надо было курирование Армении добавить к обязанностям посла в Азербайджане. Там у нас граждан мало".

На это замглавы МИД Нуран Ниязалиев объяснил Икрамову, что посольство Киргизии находится в Баку: "Однако возможности курировать Армению из Баку нет, так как Армения ввиду сложившихся отношений с Азербайджаном не даст на это согласия".

Депутаты с этим аргументом согласились и одобрили предложение МИД. Гульнаре-Кларе Самат придется решать проблемы граждан Киргизии не только в России, но и в Армении.