Польшу приговорили к ежедневному штрафу в полмиллиона евро

Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу по €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров". Об этом говорится в решении суда.

"Такая мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года [о прекращении добычи на шахте "Туров"], и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим приказом", - цитирует ТАСС постановление суда.

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша этот вердикт выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности страны.