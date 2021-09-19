Франция финансово поддержит разминирование в Азербайджане
В Баку председатель Агентства по разминированию Вугар Сулейманов и послол Франции в Азербайджане Закари Гросс обсудили вопросы финансовой поддержки Францией деятельности по разминированию в Азербайджане и требующие поддержки направления в этой области. Об этом говорится в сообщении агентства.
Согласно сообщению, в ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно гуманитарных операций по разминированию, проводимых агентством на освобожденных территориях Азербайджана.
Также предусматривается подписание между сторонами документа, охватывающего такие направления, как поддержка операций по разминированию, помощь пострадавшим от мин и реализация проектов по повышению осведомленности об опасностях взрывчатых веществ.