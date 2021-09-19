В соответствии с подписанным между Азербайджаном и Турцией договором о военном сотрудничестве, в Нахчыване с участием мотострелковых подразделений, спецназа, пехотинцев и других родов войск стартовали совместные тактические учения с боевой стрельбой "Нерушимое братство-2021", сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В учениях задействованы военнослужащие Отдельной общевойсковой армии, соединения и части войск Нахчыванского гарнизона, подразделения Вооруженных сил Турции. По традиции на учениях была проведена церемония смены государственных флагов двух стран.

Для участия в церемонии смены флага стяги воинских частей двух стран одновременно пересекли пограничный пункт пропуска Садарак - мост Умид через реку Араз. После того как флаги достигли моста Умид, были исполнены государственные гимны Азербайджана и Турции, состоялась церемония смены флагов.

В продолжение церемонии военная колонна ВС Турции пересекла мост Умид в направлении полигона, турецкие военнослужащие были торжественно встречены в воинской части спецназа.