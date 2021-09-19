«Карабах» обыграл «Сумгаит», но не вернул себе лидерство
Сегодня матчем «Карабах» - «Сумгаит» завершился 4-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Карабах» выиграл со счетом 2:0. Автором обоих голов стал Филип Озобич. Первый мяч был забит с пенальти на 42-й минуте, а второй – в добавленное ко второму тайму время.
Благодаря этой победе «Карабах» набрал 10 очков и занимает 2-е место, уступая «Габале» по разнице забитых и пропущенных мячей.
Напомним, «Габала» в субботу разгромила со счетом 5:0 «Сабаил». В двух других матчах тура «Зиря» и «Сабах» разошлись миром (1:1), а «Нефтчи» крупно обыграл «Кешля» (3:0).
Турнирное положение
1. «Габала» - 10 очков (4 матча)
2. «Карабах» - 10 (4)
3. «Нефтчи» - 7 (4)
4. «Сабаил» - 6 (4)
5. «Сумгаит» - 6 (4)
6. «Зиря» - 5 (4)
7. «Сабах» - 1 (4)
8. «Кешля» - 0 (4).