В США «с нетерпением» ждут звонка между Байденом и Макроном

США надеются, что им удастся найти продуктивный способ выстраивания дальнейших отношений с Францией на фоне ситуации с AUKUS, сообщили в американской администрации. Представитель Белого дома заявил, что президент США Джо Байден попросил переговорить со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Это верно, что президент Байден попросил о возможности обсудить с президентом Макроном дальнейшие шаги, поговорить о его глубокой приверженности альянсу США с Францией, об альянсе, который в течение десятилетий способствовал обеспечению безопасности, стабильности и процветания в мире. Президент хочет сообщить о своем желании тесно работать с Францией в регионах Индийского и Тихого океанов, а также во всем мире», – сказал американский чиновник, передает ТАСС.

«Мы понимаем позицию Франции, мы не разделяем их взгляд на то, как это все происходило, но мы понимаем их позицию. Мы продолжим взаимодействие по этому вопросу в предстоящие дни. Мы с нетерпением ждем телефонного звонка между президентом Байденом и президентом Макроном», – сказал представитель администрации США.

Франция решила отозвать послов из США и Австралии после того, как лишилась контракта на создание атомных подводных лодок из-за нового партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США) в сфере обороны и безопасности.