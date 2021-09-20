Эрдоган и Гутерриш открыли Турецкий дом в Нью-Йорке

«Турция создала шедевр, который отражает ее величие и возрастающую мощь», - заявил турецкий лидер, передает Anadolu.

В мероприятии принял участие и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который выразил «глубокое удовлетворение» по поводу присутствия на открытии Турецкого дома в Нью-Йорке, а также «искреннюю признательность» за «огромное великодушие» и поддержку Турцией беженцев.

Новое 35-этажное здание Türkevi расположено напротив штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. В здании также разместятся Постоянное представительство Турции при ООН и Генконсульство Турции в Нью-Йорке. В здании есть многочисленные конференц-залы и выставочные залы, парковка и т.д.

Ожидается, что «Турецкий дом» с его особенностями и инновациями, станет одним из культовых зданий Нью-Йорка. Строительство здания осуществлено турецко-американской компанией