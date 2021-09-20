АИПБ и UNEC договорились о взаимопонимании

Документ предусматривает расширение длительного сотрудничества в проведении научно-исследовательских работ, разработке и реализации совместных проектов, а также подготовке высокопрофессиональных кадров и улучшение системы обеспечения, организации ознакомления студентов и специалистов с проводимыми в Институте научно-исследовательскими работами и исследовательскими лабораториями.

В рамках сотрудничества студенты будут привлекаться к программам Института пищевой безопасности по проведению научно-исследовательских работ, прохождению практики и волонтерства.

Цель Меморандума о взаимопонимании – взаимовыгодное сотрудничество и усиление двусторонних связей.