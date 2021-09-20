Правоохранительные органы задержали жителей Баку Ихтияра Оруджева и Балахана Гусейнли, которые обманули семью шехида, утверждая, что он не погиб, а находится в плену. Об этом говорится в сообщении МВД.

Согласно информации, на основании обращения в МВД родственников одного из шехидов Отечественной войны были проведены оперативные мероприятия. В ходе расследования выяснилось, что шехид был похоронен в своем районе. Но позже его мать почему-то решила, что сын не погиб, и обратилась к гадалке, которая проживает в Хазарском районе. Гадалка, взяв у женщины 100 манатов за «гадание», сказала ей, что сын ее не погиб, а попал в плен. Сын гадалки, Ихтияр Оруджев, и близкий родственник шехида Балахан Гусейнли, узнав об этом, решили нажиться на чужом горе.

Указанные лица смонтировали фото шехида и подготовили новые фотографии, что будто бы он жив и находится в плену. Мошенники загримировали Б.Гусейнли под шехида, показали видео и фотографии с загримированным под шехида Б.Гусейнли матери погибшего и сумели убедить женщину, что сын ее жив. Б.Гусейнли к тому же несколько раз поговорил по телефону с матерью шехида с номера Ихтияра Оруджева, подделав свой голос под голос шехида. Б.Гусейнли и И.Оруджев, чтобы получить деньги, пообещали привезти в Азербайджан сына женщины, якобы находящегося в плену, но потребовали за это 100 тыс. манатов. В общей сложности они получили от родственников шехида 26 тыс. 800 манатов.

Возбуждено уголовное дело в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД. И.Оруджев и Б.Гусейнли задержаны, суд избрал в отношении них меру пресечения в виде ареста. Дав показания, задержанные признались в совершенных противозаконных деяниях.