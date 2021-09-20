Акция протеста в Москве несогласных с результатами выборов коммунистов

На Пушкинской площади в Москве прошла несогласованная акция протеста КПРФ против результатов выборов в Госдуму, задержанных нет, передает РИА Новости.

Акция продолжалась около двух часов, на ней выступали представители КПРФ, в том числе депутаты и не прошедшие в парламент кандидаты, которые повторяли сказанные лидером партии Геннадием Зюгановым слова о непризнании выборов из-за результатов дистанционного электронного голосования.

Сотрудники правоохранительных органов наблюдали за происходящим, но не вмешивались и не призывали разойтись