Акция протеста в Москве несогласных с результатами выборов коммунистов
На Пушкинской площади в Москве прошла несогласованная акция протеста КПРФ против результатов выборов в Госдуму, задержанных нет, передает РИА Новости.
Акция продолжалась около двух часов, на ней выступали представители КПРФ, в том числе депутаты и не прошедшие в парламент кандидаты, которые повторяли сказанные лидером партии Геннадием Зюгановым слова о непризнании выборов из-за результатов дистанционного электронного голосования.
Сотрудники правоохранительных органов наблюдали за происходящим, но не вмешивались и не призывали разойтись