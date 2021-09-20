Фото премьера Канады в чалме вызвало скандал

Консервативная группа Canadian Proud в преддверии выборов выложила в своем Twitter фотографию премьер-министра Канады Джастина Трюдо в арабском головном уборе и лицом, окрашенным в черный цвет. Как сообщает Daily Mail, это может ухудшить шансы Трюдо выиграть очередные парламентские выборы в стране, начавшиеся 20 сентября.

По данным издания, фотография была сделана в 2001 году, когда будущий премьер работал частным преподавателем в Ванкувере и посетил мероприятие «Арабская ночь». Многие посетители вечеринки пришли в тематической одежде, стилизованной под арабскую и берберскую культуру, в том числе и Трюдо.

Пользователи соцсетей возмутились фотографиями лидера Канады, они посчитали их расистскими.

Ранее в сеть попадало видео Трюдо с окрашенным в черный цвет лицом, спровоцировавшее массовую критику премьер-министра. Тогда он принес публичные извинения за свое поведение. Однако недавно опубликованную фотографию он пока не прокомментировал.