В США заявили, что уничтожили одного из лидеров «Аль-Каиды»

Американские военные нанесли удар по одному из лидеров «Аль-Каиды» и полагают, что поразили цель. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Сейчас я могу только сказать, что удар нанесли около Идлиба в Сирии... Командование доложило, что это был один из лидеров «Аль-Каиды», на данный момент у меня больше нет информации», — сказал он, передает РБК.

Кирби также уточнил, что по предварительным оценкам, удар достиг своей цели. «Нет оснований предполагать о наличии потерь среди гражданского населения», — добавил он.