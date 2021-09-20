Отдел экономики 20 сентября 2021, 23:31

Металлургия, горно-рудная промышленность, связанные с ними химпроизводства (цепочка: глинозем-удобрения-серная кислота) - вместе, они должны взять на себя существенную функцию по наполнению бюджета в предстоящее десятилетие. Процесс будет долгий, но нарастающий и чем-то неизбежный. Заменить нефть могут только люди. Это сразу понятно, ведь в стране с развитой экономикой налоговые доходы бюджета составляют больше половины. Платят именно люди - владельцы компаний и их работники, создающие добавленную стоимость в производстве товарной продукции, в сфере услуг. С точки зрения ресурсной и промышленной базы Азербайджана, уход от большой нефтяной опоры возможен через построение множества других подобных опор малого и среднего уровня. Сейчас, на первое место по стоимости экспорта и диапазона товарной переработки для потребностей промышленности и строительства выходят медь, алюминий и золото.

Собственно ставка на такие сферы как металлургия, аграрное производство, что в плоскости экспорта, что для внутренних потребностей, позволит правительству выполнить задачу удвоения ВВП за десять лет. Это возможно, если темп ежегодного прироста экономики будет в диапазоне от 3% до 5% с 2021 года. Задача сложная, и зависит не только от возможностей экспорта, хотя она очевидная, но и от потребления промышленной продукции внутри страны. Для начала, посмотрим на экспорт. По данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-июле 2021 года составил $827,709 млн. Тройка крупнейших ненефтяных экспортеров уже несколько лет выглядит так: SOCAR Polymer ($122,7 млн), ЗАО "AzerGold" ($76,3 млн), ООО "Azeraluminum" ($57,9 млн) Если к ним добавить первую пятерку частных ненефтянных компаний по объему экспорта первого полугодия, то картина получается полностью законченной - металлурги и аграрии, идут на смену нефтяникам: Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $55 млн, ООО «Local garden» - $50,5 млн, ООО «P-Aqro» - $28,5 млн, ООО "Baku Steel Company" - $28 млн, ООО "Sun Food" - $22,6 млн. Глобальная тенденция Мировой рост электротехники в связи с уходом от двигателей внутреннего сгорания и общими популярными эко-ожиданиями, отразился не только в Азербайджане, но аналогично на всей экономике Южного Кавказа. На смену углеводородной наступает эпоха полиметаллических руд, и азербайджанская экономика уже обладает серьезным заделом в горно-металлургической сфере. Кроме того, от Азербайджана во многом зависит темп развития металлургической сферы всего региона. В том числе и в Армении, так как открытие коммуникаций, прежде всего, железнодорожных через Азербайджан на Россию и Иран позволит увеличить армянский экспорт меди и молибдена. Посмотрим, как они распорядятся такой возможностью.

Для Армении это давно уже основная статья экспорта, для Грузии относительно новые реалии, хотя грузинам горнорудная специфика известна по экспорту марганцевых руд и лому черных металлов. Если посмотреть статистику итогов 2020 года по всему региону: горнорудная промышленность стала конкурировать с аграрной по стоимости экспорта. Хотя считалось, что аграрии региона по этому показателю идут вторые после химии и нефтянки. Итак, смотрим по странам: - Армения. Полиметаллические руды (медь, золото, молибден, цинк и т.д) - 29% от общего экспорта. Всего - $746 млн. - Азербайджан. Золото - 1,51% от общего экспорта ($208 млн), алюминий 0,825% общего экспорта ($113 млн) - всего $321 млн. - Грузия. Медь и ферросплавы составили 24% общего экспорта ($822 млн). Причем сначала 2021 года, грузинский экспорт медных руд и концентратов вырос на 5,8%, ферросплавов – на 75,7%. Два флагмана металлургической промышленности Азербайджана - это AzerGold и Azeraluminum. Характерная траектория развития у AzerGold, получив первые системные прибыли на экспорте золота, в течении последних двух лет высоких биржевых цен, она планирует в конце 2022 года начать производство концентра железной руды на Дашкесанском рудном месторождении. Компания станет ведущим поставщиком металлургического сырья в регионе. К 2024 году AzerGold планирует начать производство железорудного сырья DRI (железо прямого восстановления), что позволит обеспечить внутренние потребности металлургических компаний в Азербайджане, использующих в настоящее время в качестве сырья лом. Как отмечают эксперты компании, новая ресурсная база позволит серьезно снизить зависимость страны от импорта металлургической продукции, которая в среднем составляет 1,7 млрд манатов.

По оценкам отраслевых специалистов, реализация этого проекта внесет вклад и в ВВП (совокупный эффект составит 6,7 млрд манатов до 2035 года, налоговые отчисления в госбюджет в рамках проекта составят около 600 млн манатов). Не менее серьезные планы и в компании Azeraluminum, у которой мировая цена на готовый алюминий преодолела двенадцатилетние пики. В течении десятилетия планируется: - так уже освоение Дашкесанского алюнитного рудника для обеспечения глинозёмного завода и химического комплекса своим сырьём; - модернизация Гянджинского глинозёмного завода, до уровня мощности в 480 тыс. тонн в год; - строительство химического комплекса по производству минеральных удобрений на базе алунита; - увеличение производственных мощностей электролизного завода до 250 тыс. тонн в год; - строительство завода кальцинации аналогичной мощности и анодного завода с производительной мощностью до 125 тыс. тонн в год; - реконструкция Cумгаитского алюминиевого завода. Для целей модернизации страны С экспортом этой продукции все понятно - останется дело за удачной маркетинговой политикой, чтобы вписать экспорт на внешние рынки. А что насчёт внутренних запросов?