Заменить нефть в Азербайджане может только металлургия почему нам нужна развитая металлургия?

Отдел экономики

Металлургия, горно-рудная промышленность, связанные с ними химпроизводства (цепочка: глинозем-удобрения-серная кислота) - вместе, они должны взять на себя существенную функцию по наполнению бюджета в предстоящее десятилетие. Процесс будет долгий, но нарастающий и чем-то неизбежный. 

Заменить нефть могут только люди. Это сразу понятно, ведь в стране с развитой экономикой налоговые доходы бюджета составляют больше половины. Платят именно люди - владельцы компаний и их работники, создающие добавленную стоимость в производстве товарной продукции, в сфере услуг.

С точки зрения ресурсной и промышленной базы Азербайджана, уход от большой нефтяной опоры возможен через построение множества других подобных опор малого и среднего уровня. Сейчас, на первое место по стоимости экспорта и диапазона товарной переработки для потребностей промышленности и строительства выходят медь, алюминий и золото.

На первое место по стоимости экспорта выходят медь, алюминий и золото

Собственно ставка на такие сферы как металлургия, аграрное производство, что в плоскости экспорта, что для внутренних потребностей, позволит правительству выполнить задачу удвоения ВВП за десять лет. Это возможно, если темп ежегодного прироста экономики будет в диапазоне от 3% до 5% с 2021 года. Задача сложная, и зависит не только от возможностей экспорта, хотя она очевидная, но и от потребления промышленной продукции внутри страны. Для начала, посмотрим на экспорт. 

По данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК), объем экспорта ненефтяной продукции из Азербайджана 20 крупными государственными и частными компаниями в январе-июле 2021 года составил $827,709 млн. 

Тройка крупнейших ненефтяных экспортеров уже несколько лет выглядит так: SOCAR Polymer ($122,7 млн), ЗАО "AzerGold" ($76,3 млн), ООО "Azeraluminum" ($57,9 млн)

Если к ним добавить первую пятерку частных ненефтянных компаний по объему экспорта первого полугодия, то картина получается полностью законченной - металлурги и аграрии, идут на смену нефтяникам: Azerbaijan International Mining Company ("дочка" Anglo Asian Mining Plc) - $55 млн, ООО «Local garden» - $50,5 млн, ООО «P-Aqro» - $28,5 млн, ООО "Baku Steel Company" - $28 млн, ООО "Sun Food" - $22,6 млн.

Глобальная тенденция

Мировой рост электротехники в связи с уходом от двигателей внутреннего сгорания и общими популярными эко-ожиданиями, отразился не только в Азербайджане, но аналогично на всей экономике Южного Кавказа. На смену углеводородной наступает эпоха полиметаллических руд, и азербайджанская экономика уже обладает серьезным заделом в горно-металлургической сфере. Кроме того, от Азербайджана во многом зависит темп развития металлургической сферы всего региона. В том числе и в Армении, так как открытие коммуникаций, прежде всего, железнодорожных через Азербайджан на Россию и Иран позволит увеличить армянский экспорт меди и молибдена. Посмотрим, как они распорядятся такой возможностью.

Для Армения металлургия уже основная статья экспорта

Для Армении это давно уже основная статья экспорта, для Грузии относительно новые реалии, хотя грузинам горнорудная специфика известна по экспорту марганцевых руд и лому черных металлов.  

Если посмотреть статистику итогов 2020 года по всему региону: горнорудная промышленность стала конкурировать с аграрной по стоимости экспорта. Хотя считалось, что аграрии региона по этому показателю идут вторые после химии и нефтянки. Итак, смотрим по странам: 

- Армения.

Полиметаллические руды (медь, золото, молибден, цинк и т.д) -  29% от общего экспорта. Всего - $746 млн.

- Азербайджан.

Золото - 1,51% от общего экспорта ($208 млн), алюминий 0,825% общего экспорта ($113 млн) - всего $321 млн.  

- Грузия.

Медь и ферросплавы составили 24% общего экспорта ($822 млн). Причем сначала 2021 года, грузинский экспорт медных руд и концентратов вырос на 5,8%, ферросплавов – на 75,7%.

Два флагмана металлургической  промышленности Азербайджана - это AzerGold и Azeraluminum.   

Характерная траектория развития у AzerGold, получив первые системные прибыли на экспорте золота, в течении последних двух лет высоких биржевых цен, она планирует в конце 2022 года начать производство концентра железной руды на Дашкесанском рудном месторождении. Компания станет ведущим поставщиком металлургического сырья в регионе.

К 2024 году AzerGold  планирует начать производство железорудного сырья DRI (железо прямого восстановления), что позволит обеспечить внутренние потребности металлургических компаний в Азербайджане, использующих в настоящее время в качестве сырья лом. Как отмечают эксперты компании, новая ресурсная база позволит серьезно снизить зависимость страны от импорта металлургической продукции, которая в среднем составляет 1,7 млрд манатов.

Что делать с Дашкесаном?

По оценкам отраслевых специалистов, реализация этого проекта внесет вклад и в ВВП (совокупный эффект составит 6,7 млрд манатов до 2035 года, налоговые отчисления в госбюджет в рамках проекта составят около 600 млн манатов).

Не менее серьезные планы и в компании Azeraluminum, у которой мировая цена на готовый алюминий преодолела двенадцатилетние пики.  

В течении десятилетия планируется:

- так уже освоение Дашкесанского алюнитного рудника для обеспечения глинозёмного завода и химического комплекса своим сырьём;

- модернизация Гянджинского глинозёмного завода, до уровня мощности в 480 тыс. тонн в год;

- строительство химического комплекса по производству минеральных удобрений на базе алунита;

- увеличение производственных мощностей электролизного завода до 250 тыс. тонн в год;

- строительство завода кальцинации аналогичной мощности и анодного завода с производительной мощностью до 125 тыс. тонн в год;

- реконструкция Cумгаитского алюминиевого завода.

Для целей модернизации страны

С экспортом этой продукции все понятно - останется дело за удачной маркетинговой политикой, чтобы вписать экспорт на внешние рынки. А что насчёт внутренних запросов?

Металлопотребление в Азербайджане оставляет желать лучшего

Металлопотребление в Азербайджане пока оставляет желать лучшего. Но существенный потенциал к дальнейшему росту, это сфера жилищного строительства на освобожденных территориях, строительство автомобильных и железных дорог. Расширение внутреннего спроса со стороны азербайджанской стройиндустрии может быть обеспечено за счет замены ветхого жилья, изношенной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и увеличения показателя площади жилья на душу населения. Постепенно такие задачи ставятся президентом и правительством. 

В качестве рекомендации, можно было бы обратить внимание на необходимость  разработки программы реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых в Азербайджане превышает 60% в сферах водоснабжения и водоотведения. В текущих условиях, такого рода или аналогичная программа позволит не только стимулировать спрос на азербайджанские трубы, прокат и металлоемкое оборудование, но и улучшит качество предоставляемых населению коммунальных услуг. То есть будет работать эффект комплексной модернизации экономики страны.