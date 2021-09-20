В Баку начинается еще один громкий судебный процесс

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова. Материалы уголовного дела направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям, сообщил судебный корреспондент haqqin.az.

Согласно сообщению, уголовное дело передано в производство судьи Афгана Гаджиева. ОАО «Азерхалча» и Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана признаны потерпевшими по уголовному делу.

Напомним, в Генпрокуратуре в результате проведенных следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что с 9 декабря 2016 года по 31 декабря 2019 года Видади Мурадов в предварительном сговоре с другими лицами перечислил на банковские счета нескольких юридических лиц денежные средства на сумму 3 млн 435 тыс. манатов путем заключения формальных договоров с целью покупки пряжи для производства ковров ОАО «Азерхалча» и присвоил часть этой суммы, обналичив 1 млн 149 тыс. манатов. 9 января 2021 года Мурадову были предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. В отношении него решением районного суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что в настоящее время в Баку проходит судебный процесс по уголовному делу экс-руководителя аппарата Исполнительной власти Баку Расима Гулиева, некоторое время исполнявшего обязанности заместителя главы ИВ. Гулиев обвиняется в подписании незаконного распоряжения о сносе исторического здания по улице Д.Алиевой в Баку и предоставлении разрешения компании FF-2011 на строительство многоэтажек на данном участке.