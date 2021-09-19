Норвегия идет на помощь Европе
Правительство Норвегии позволит контролируемой государством Equinor и ее партнерам увеличить экспорт газа с двух морских месторождений в течение следующих 12 месяцев на фоне опасений по поводу нехватки газа в Европе, что привело к резкому росту цен.
Как сообщает Reuters, ранее сегодня Equinor, второй по величине поставщик газа в Европу после российского «Газпрома», заявил, что правительство разрешает в совокупности увеличить экспорт газа в течение года с 1 октября на 2 миллиарда кубометров с месторождений Тролль и Осеберг.
Агентство уточняет, что такое увеличение соответствует почти 2% годового экспорта Норвегии по трубопроводному газу.
Цена на газ на голландском узле TTF, являющемся европейским эталоном, в этом году выросла более чем в три раза до рекордного уровня. Это привело к повышению цен на электроэнергию по мере приближения зимнего отопительного сезона с уровнями запасов газа ниже среднего.
Ранее сообщалось, что российский концерн «Газпром» решил не расширять прокачку «голубого топлива» через газотранспортную систему Украины. Это привело к резкому скачку биржевой стоимости газа в Европе. Так, в понедельник цена зафиксировалась на отметке $900 за тысячу кубометров.