Норвегия идет на помощь Европе

Правительство Норвегии позволит контролируемой государством Equinor и ее партнерам увеличить экспорт газа с двух морских месторождений в течение следующих 12 месяцев на фоне опасений по поводу нехватки газа в Европе, что привело к резкому росту цен.

Как сообщает Reuters, ранее сегодня Equinor, второй по величине поставщик газа в Европу после российского «Газпрома», заявил, что правительство разрешает в совокупности увеличить экспорт газа в течение года с 1 октября на 2 миллиарда кубометров с месторождений Тролль и Осеберг.