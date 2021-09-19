4-миллиардный баррель нефти добыт в азербайджанском секторе Каспия

Общий объем добычи в 4 миллиарда баррелей был транспортирован через Азербайджан, Грузию и Турцию на мировые рынки в основном по трубопроводам Баку - Тбилиси - Джейхан и Баку - Супса от Сангачальского терминала. На сегодня по БТД транспортировано около 3,7 миллиарда баррелей нефти, загруженных на 4 847 танкерах в основном с АЧГ, сказали в компании.

На блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) добыт четырехмиллиардный баррель нефти. Об этом говорится в сообщении компании BP, оператора месторождения.

По словам регионального менеджера BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гэри Джонса, добыча в четыре миллиарда баррелей – важная веха, которая демонстрирует, что АЧГ является месторождением мирового класса.

«Добыча на месторождении началась 7 ноября 1997 года с платформы «Чираг». «Чираг» продолжает играть большую роль в безопасном, эффективном и надежном обеспечении добычи на АЧГ. Сегодня Азербайджан отмечает 27-ю годовщину подписания «Контракта века» по АЧГ, что является важным днем в новой истории страны, а также День нефтяника. Общий объем добычи в 4 миллиарда баррелей - замечательный подарок АЧГ к празднованию этого дня», - отметил Джонс.