Записал: Джейхун Наджафов, собкор 00:31

Предпринятые Баку на абсолютно законных основаниях проверки иранских грузовиков и автобусов на азербайджанском участке межгосударственной автомагистрали Горис - Кафан вызвали настоящую истерику в иранской политической элите и проправительственных СМИ. Таможенный досмотр иранских грузовиков на азербайджанской территории в Тегеране восприняли как ущемление государственного престижа ИРИ. Как если бы Иран был союзником Армении при оккупации и эксплуатации захваченных в первую карабахскую войну азербайджанских территорий. В пылу возмущения Тегеран даже решил организовать акцию устрашения для Азербайджана - видео военных колон с техникой КСИР близ азербайджанской границы не случайно попали в социальные сети. Однако в светской стране, какой является Азербайджан, непросто понять образ мышления теократических правителей соседнего государства. Генезис причин нынешнего выпада Ирана по отношению к Баку для haqqin.az раскрывает известный иранский политолог и журналист Таха Кермани.

- У Ирана для перевозки грузов в Армению имеются различные пути, но Тегеран упорствует в желании доставить их сепаратистам в Карабахе именно по дороге Горис – Кафан. И на то у него есть веская политическая причина. Власти Ирана сегодня стремятся неуместными, бессмысленными и непоследовательными действиями отвести внимание от обсуждения серьезной темы: признания новой реальности в азербайджано-иранских отношениях после освобождения соседями своих оккупированных территорий, включая приграничные с ИРИ районы. Тегеран своими манипуляциями испытывает на прочность государственный авторитет Азербайджана. За устроенными иранцами истерикой и сумасбродством по поводу грузовиков кроется одно – маниакальное нежелание признать итоги 44-дневной войны. Чтобы понять, почему ИРИ так упорно не хочет видеть новый статус-кво Крабаха, следует рассмотреть некоторые моменты в действиях иранских политиков во время 44-дневной войны. Год назад, в начале боевых действий, симпатии Тегерана однозначно были на стороне Армении. Иранские власти тогда не сомневались, что все закончится через пару-тройку дней. Как было в апрельскую войну 2016-го. Но по мере того, как азербайджанская армия наступала, настроения в Тегеране менялись. Его властная элита принялась осторожно просчитывать возможности разгрома армянской армии. И просчиталась по всем пунктам. В итоге Иран потерял всякое влияние на Южном Кавказе. У него не осталось никаких ресурсов, чтобы, как прежде, лавировать, между Ереваном и Баку. Растерянно и безучастно наблюдая за тем, как азербайджанская армия освобождает один оккупированный район за другим, Тегеран опомнился лишь когда Лачинская дорога перешла под контроль азербайджанского спецназа. Примерно за неделю до заключения трехстороннего соглашения 10 ноября Тегеран в спешном порядке отправляет в Москву делегацию во главе с заместителем главы МИД Аббасом Аракчи. Но эта попытка как-то втиснуться в ряд с основными региональными игроками - Турцией, РФ и Азербайджаном оказалась провальной. В ИРИ поняли, что ее мнение никого не интересует, страны нет за столом переговоров. Иран проиграл свою политическую партию на Южном Кавказе вместе с проигрышем Арменией войны в Карабахе.

Но сегодня он задумал переиграть завершенный политический расклад и по какой-то необъяснимой логике считает возможным отмотать время назад. Между тем за 30 лет конфликта Тегеран не выступил ни с одной мирной инициативой и почти открыто был заинтересованной в победе Армении стороной. Однако и Еревану не смог оказать сколь-нибудь значимую помощь во время 44-дневной войны. На что же рассчитывает Тегеран сейчас? Очевидно на то, что Россия не будет соблюдать или вообще выйдет из соглашения от 10 ноября. Логика иранских дипломатов такова: РФ в свое время заключила несколько соглашений по Сирии, в частности Астанинские по Идлибу, однако в конечном счете нарушила их в угоду своим политическим интересам. Очень даже возможно, что Москва каким-то образом нарушит и трехстороннее соглашение по Карабаху, и тогда у ИРИ появится шанс заявить о себе в регионе. Пока же, пребывая в этой надежде, Тегеран занимается проецированием процесса стабилизации в Карабахе. Для него сейчас главное - создать обстановку продолжающегося конфликта между Азербайджаном и Арменией. Но мутить воду пока не очень получается. В Иране просто шокированы сообщениями о том, что премьер-министр Армении ищет встречи с президентом Турции. Как же так? Ереван ищет выход из критической для себя ситуации не в Тегеране, а в Анкаре! Ведь нормализация армяно-турецких отношений наглухо закроет перед Ираном двери в Кавказский регион. А с Баку Тегеран не сможет строить союзнические отношения потому, что за 30 лет содействия агрессору - Армении основательно потерял его доверие. В то же время у него сейчас нет ничего, что бы можно было предложить Еревану, пребывающему в глубоком политическом, экономическом и социальном кризисе. При всем желании Иран не сможет вытащить Армению из бездны экономического упадка. Так что ему остается только настороженно и буквально затаив дыхание следить за РФ, дабы уловить признаки того, что Москва собирается нарушить обязательства по трехстороннему соглашению.

А тем временем наряду со сложностями, возникшими в связи с победоносной войной Азербайджана, теократический режим столкнулся с неожиданной проблемой внутриполитического характера. До сих пор в стране не было силы, способной влиять на принимаемые Тегераном решения во внешнеполитической сфере. К примеру, 10 лет в Иране все альтернативные политические организации и движения бесконечно критикуют власти за участие в сирийском конфликте. Какие только формы протеста ни предпринимались: от митингов до парламентских баталий. Но власти оставались непреклонны: никаких перемен в сирийской политике быть не может. Однако эта непреклонность дала сбой во время второй карабахской войны - под давлением иранских азербайджанцев власти впервые пошли на пересмотр приоритетов внешней политики. Как минимум на словах Тегеран вынужден был обозначить поворот по отношению к событиям в Карабахе. Там понимали, что фактор азербайджанцев и поддержка Армении в период оккупации взрывоопасна для внутренней стабильности страны. Ведь это не недовольство ценами на бензин, а вопрос национального достоинства миллионов азербайджанцев - граждан Ирана. Между прочим, в первую неделю войны информационные агентства в Куме называли погибших армянских военных шехидами. Вся иранская пресса - от электронных СМИ до газет выражала поддержку Армении. Не было даже намека на конфессиональную солидарность типа «Карабах - мусульманская земля» и др. Риторика изменилась, когда население Тебриза вышло на улицы с лозунгами «Карабах - это Азербайджан». За короткое время акции поддержки Баку охватили все азербайджанские и прилегающие провинции. Снизить накал противоречия с официальной точкой зрения попытались имамы джума пятничных мечетей четырех провинций. А надо сказать, что имамы джума являются личными представителями аятоллы Хаменеи и негласно обладают большими полномочиями, чем губернаторы провинций. И они выступили с заявлением, которое, по их мнению, должно была успокоить азербайджанское население.

Хотя в их послании прозвучало всего лишь известное аморфное заключение о том, что Карабах - исламская земля и прочее в таком духе, не стоит забывать, что до того все официальные высказывания были однозначно проармянскими. Наиболее красноречиво о проармянских настроениях говорит то, что во всем мире только три лидера государств заявили о якобы участии сирийских боевиков на стороне Азербайджана: президент Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон и духовный лидер ИРИ Хаменеи. Про этот факт мало знают в Азербайджане, но лидер иранского государства не раз повторял миф о сирийских боевиках на азербайджанской стороне. Но после успешного наступления азербайджанской армии, выступлений азербайджанцев в различных провинциях ИРИ, риторика и акценты иранской элиты в отношении Карабахской войны изменились с проармянской на расплывчатое «Карабах - это исламская земля». Впервые в истории иранская теократия допустила поворот в политике под давлением внутреннего фактора. Команда Хаменеи решила не обострять ситуация в азербайджанских провинциях, население которых, как показывает история, обладает редкой способностью превращать акции недовольства во всякого рода революции. Но теперь устами опять же имама джума - Сеид Хусейна Алили из Ардебиля - Тегеран взялся устрашать Азербайджан. Угроза в адрес Баку прозвучала в хутбе - в отместку за военные учения Азербайджана, Турции и Пакистана и погранично-таможенный контроль над иранскими грузовиками на дороге Горис - Кафан имам Алили призвал КСИР провести военные маневры у границ Азербайджана. Озвучив угрозу посредством имама джума, власти как бы застраховали себя: тем, кто возмущается призывом Алили, заявляют, что он, мол, обычный мулла и его слова лишены какого-либо политического веса, а для поборников власти – он личный представитель аятоллы Хаменеи и его устами говорит сам рахбар. Вслед за этим в социальные сети попадает видео, на котором КСИР ведет военную колонну с техникой к азербайджанской границе. На самом же деле за попыткой запугать Азербайджан кроется отчаяние от провала иранской внешней политики на Южном Кавказе. Это не что иное, как истеричное старание хоть как-то заявить о себе - авось пригласят за стол переговоров. Однако у Тегерана нет ни сил, ни ресурсов, ни авторитета, чтобы оказать давление на Баку. Доверие к Ирану было окончательно потеряно, когда он ко всему прочему все 44 дня боев не закрывал иранский пограничный пункт «Нордуз», через который грузы поступали в Армению. Да, власти были вынуждены остановить транспортировку военных грузов, но другая продукция различного назначения продолжала идти в Армению.