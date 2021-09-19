Вашингтон ответил Парижу...

Власти США не откажутся от договоренности по атомным подлодкам с Австралией и Великобританией, несмотря на недовольство со стороны Франции, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Один из журналистов спросил, планируют ли США отказаться от соответствующей сделки в свете позиции Франции. "Нет, у нас нет таких планов", - ответила Псаки.

Австралия, Великобритания и США на прошлой неделе объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали ударом в спину.