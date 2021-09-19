...А Евросоюз требует разъяснений от США
Евросоюз потребовал от американских властей разъяснений из-за потери Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии, сообщает ТАСС.
Как отметил председатель Европейского совета Шарль Мишель, решение о создании оборонного партнерства США, Австралии и Великобритании (AUKUS) свидетельствует о недостатке лояльности со стороны Вашингтона по отношению к европейским союзникам. В этой связи ЕС настаивает на получении разъяснений, чтобы понять глубинные намерения Соединенных Штатов.