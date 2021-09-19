Реалии наших дней: непривитому президенту пришлось обедать на улице
Президент Бразилии Жаир Болсонару, прибывший в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, был вынужден обедать на улице, поскольку не привит от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Globo.
Согласно информации, ресторан традиционной бразильской кухни в Нью-Йорке отгородил часть тротуара у входа черными занавесями, за которыми установили столики для делегации Болсонару. Действующие в американском мегаполисе санитарные правила запрещают пускать в заведения общепита непривитых от коронавирусной инфекции.
Болсонару уже второй раз пришлось есть на улице в ходе пребывания в Нью-Йорке. Днем ранее один из сопровождающих его министров разместил в Twitter фотографию, на которой бразильский лидер в компании членов делегации стоит на улице и ест пиццу. Тогда это объяснили непритязательностью президента.
Бразильский лидер ранее неоднократно скептически высказывался относительно эффективности и безопасности вакцин от коронавируса, утверждая, что их применение может грозить неблагоприятными последствиями для жизни и здоровья привившихся, и неизменно подчеркивая, что считает это делом сугубо добровольным.