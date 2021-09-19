Инара Рафикгызы, судебный корреспондент 02:37

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу экс-главы Аппарата Исполнительной власти Баку, некоторое время исполнявшего обязанности заместителя главы ИВ столицы Расима Гулиева. На заседании в качестве свидетеля с показаниями выступил бывший сотрудник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Фейзи Рзаев: «На здании по адресу: улица Д.Алиевой, 141, в результате проведенных вблизи строительных работ появились трещины. Исторические здания регистрируются специалистами, и эти документы отправляются в Кабинет министров. От жильцов этого дома поступила жалоба. Мы и сотрудники МЧС осмотрели здание. При осмотре подтвердилось наличие трещин».

Далее свидетель заявил, что об этом были проинформированы соответствующие структуры: «Я позже услышал, что здание это будут сносить. Я не участвовал в выдаче разрешения на снос здания. Вообще, у меня не было никакой информации об этом доме. Спустя некоторое время я услышал, что здание снесли. Мне ничего неизвестно по поводу исключения этого дома из списка Министерства культуры по историческим зданиям. У некоторых из жильцов дома были договора о том, что это здание является памятником истории. МЧС должно было составить акт в связи с ущербом, нанесенным зданию. Я написал справку о состоянии здания, описал положение как есть и представил руководству. Но не помню, что конкретно написал». Отвечая на вопросы сторон, свидетель сказал, что был составлен акт обследования здания, один экземпляр был представлен в Исполнительную власть, еще один - отправлен в Министерство по чрезвычайным ситуациям, а еще один экземпляр остался у них: «Я не помню дату осмотра здания и составления акта. Но знаю, что часть здания по адресу: улица Д.Алиевой, 141 была снесена. Жильцы требовали остановить снос и приступить к реставрации дома». Затем на заседании с показаниями выступил проработавший на должности заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства и главного архитектора ИВ Баку Акиф Абдуллаев. Он отметил, что занимался не историческими зданиями, а новостройками: «Охраной исторических зданий занимается Управление по охране объектов культурного наследия Министерства культуры. Мы не отвечаем за снос памятников истории. После распоряжения Исполнительной власти Баку мы занялись его исполнением. Я более 40 лет проработал в Главном управлении архитектуры и градостроительства». Далее свидетель сказал, что курировал проекты в период своего пребывания на посту замначальника, а печать Главного управления архитектуры и градостроительства была у Гаджибалы Абуталыбова: «Было подписано распоряжение о сносе здания по улице Д.Алиевой, 141. После сказали, что на этой территории хотели построить станцию метро. Поэтому действие распоряжения было приостановлено».