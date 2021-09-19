Гаджибала Абуталыбов мог снести и Девичью башню шокирующее признание главного архитектора Баку
В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу экс-главы Аппарата Исполнительной власти Баку, некоторое время исполнявшего обязанности заместителя главы ИВ столицы Расима Гулиева.
На заседании в качестве свидетеля с показаниями выступил бывший сотрудник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Фейзи Рзаев: «На здании по адресу: улица Д.Алиевой, 141, в результате проведенных вблизи строительных работ появились трещины. Исторические здания регистрируются специалистами, и эти документы отправляются в Кабинет министров. От жильцов этого дома поступила жалоба. Мы и сотрудники МЧС осмотрели здание. При осмотре подтвердилось наличие трещин».
Далее свидетель заявил, что об этом были проинформированы соответствующие структуры: «Я позже услышал, что здание это будут сносить. Я не участвовал в выдаче разрешения на снос здания. Вообще, у меня не было никакой информации об этом доме. Спустя некоторое время я услышал, что здание снесли. Мне ничего неизвестно по поводу исключения этого дома из списка Министерства культуры по историческим зданиям. У некоторых из жильцов дома были договора о том, что это здание является памятником истории. МЧС должно было составить акт в связи с ущербом, нанесенным зданию. Я написал справку о состоянии здания, описал положение как есть и представил руководству. Но не помню, что конкретно написал».
Отвечая на вопросы сторон, свидетель сказал, что был составлен акт обследования здания, один экземпляр был представлен в Исполнительную власть, еще один - отправлен в Министерство по чрезвычайным ситуациям, а еще один экземпляр остался у них: «Я не помню дату осмотра здания и составления акта. Но знаю, что часть здания по адресу: улица Д.Алиевой, 141 была снесена. Жильцы требовали остановить снос и приступить к реставрации дома».
Затем на заседании с показаниями выступил проработавший на должности заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства и главного архитектора ИВ Баку Акиф Абдуллаев. Он отметил, что занимался не историческими зданиями, а новостройками: «Охраной исторических зданий занимается Управление по охране объектов культурного наследия Министерства культуры. Мы не отвечаем за снос памятников истории. После распоряжения Исполнительной власти Баку мы занялись его исполнением. Я более 40 лет проработал в Главном управлении архитектуры и градостроительства».
Далее свидетель сказал, что курировал проекты в период своего пребывания на посту замначальника, а печать Главного управления архитектуры и градостроительства была у Гаджибалы Абуталыбова: «Было подписано распоряжение о сносе здания по улице Д.Алиевой, 141. После сказали, что на этой территории хотели построить станцию метро. Поэтому действие распоряжения было приостановлено».
Отвечая на вопросы гособвинителя, главный архитектор отметил, что знал обвиняемого как начальника Аппарата: «Я не знал, что Расим Гулиев исполняет обязанности заместителя главы исполнительной власти. Я не интересовался этим. Рауф Панахов исполнял обязанности как первого заместителя главы Исполнительной власти Баку, так и начальника Главного управления архитектуры и градостроительства. В 2008 году я был назначен заместителем начальника управления. А печать была у Гаджибалы Абуталыбова, он ее никому не отдавал. После того как Гаджибала Абуталыбов был назначен заместителем премьер-министра, его полномочия перешли к Расиму Гулиеву. Но я не знаю, у кого была печать в тот период. Я подписывал документы, а кто ставил печать – не знал».
В свою очередь, Расим Гулиев сообщил, что после того, как Гаджибала Абуталыбов стал вице-премьером, по всей вероятности, печать была передана Акифу Абдуллаеву: «Когда Абуталыбов перешел на новую должность, печать мне не передавали. Печать оставалась у них. Когда меня освободили с должности, согласно акту, я сдал и печать».
Главный архитектор отметил, что у него не было полномочий перепроверять документы при выдаче разрешения на строительство того или иного здания: «Полномочия Главного управления архитектуры и градостроительства заключались в проверке документов по строительству. После того как Гаджибала Абуталыбов проверял документы и принимал решение, мы получали заключение и тоже давали свое согласие».
Что интересно, свидетель А.Абдуллаев, отвечая на вопросы, ограничивался короткими ответами: «Не помню», «Не знаю».
Судья же заявил, что следует точно отвечать на задаваемые вопросы: «Кто проверял, если при обращении в связи со строительством какая-либо структура выступала с отрицательным заключением?»
А.Абдуллаев отметил, что по обращениям в Исполнительную власть Баку отрицательных заключений не давалось. Заключение писалось местными органами исполнительной власти, а Исполнительная власть Баку подписывала распоряжение.
На вопрос судьи «Если кто-то обратился бы с предложением снести Девичью башню, вы ее снесли бы?» свидетель заявил, что при необходимости на основе заключения можно и снести.
После этих слов Абдуллаев стал уверять, что не помнит, по какому зданию Р.Гулиев подписал распоряжение о сносе.
Гособвинитель подчеркнул, что в показаниях А.Абдуллаева, данных на предварительном следствии, есть противоречивые моменты.
Судья Ф.Ганиев заявил свидетелю, что тот свыше 45 лет работает в Исполнительной власти, однако не может ответить на вопросы: «Вы один из основных свидетелей по делу. Ваша воля в данном процессе имеет важное значение. А вы не можете ответить на вопросы. Освежите свою память. У вас под рукой есть документы. На следующем процессе будьте готовы отвечать на вопросы».
Судебный процесс продолжится 27 сентября.
Напомним, Р.Гулиев обвиняется по факту предоставления компании FF-2011 незаконного разрешения на снос исторического жилого здания по улице Д.Алиевой, 141 и строительства на его месте новых многоэтажных жилых домов.