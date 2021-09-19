Гаджибала Абуталыбов мог снести и Девичью башню шокирующее признание главного архитектора Баку

Инара Рафикгызы, судебный корреспондент

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фаига Ганиева состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу экс-главы Аппарата Исполнительной власти Баку, некоторое время исполнявшего обязанности заместителя главы ИВ столицы Расима Гулиева.

На заседании в качестве свидетеля с показаниями выступил бывший сотрудник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Фейзи Рзаев: «На здании по адресу: улица Д.Алиевой, 141, в результате проведенных вблизи строительных работ появились трещины. Исторические здания регистрируются специалистами, и эти документы отправляются в Кабинет министров. От жильцов этого дома поступила жалоба. Мы и сотрудники МЧС осмотрели здание. При осмотре подтвердилось наличие трещин».

У кого же была печать мэра Баку? Расим Гулиев разводит руками

Далее свидетель заявил, что об этом были проинформированы соответствующие структуры: «Я позже услышал, что здание это будут сносить. Я не участвовал в выдаче разрешения на снос здания. Вообще, у меня не было никакой информации об этом доме. Спустя некоторое время я услышал, что здание снесли. Мне ничего неизвестно по поводу исключения этого дома из списка Министерства культуры по историческим зданиям. У некоторых из жильцов дома были договора о том, что это здание является памятником истории. МЧС должно было составить акт в связи с ущербом, нанесенным зданию. Я написал справку о состоянии здания, описал положение как есть и представил руководству. Но не помню, что конкретно написал».

Отвечая на вопросы сторон, свидетель сказал, что был составлен акт обследования здания, один экземпляр был представлен в Исполнительную власть, еще один - отправлен в Министерство по чрезвычайным ситуациям, а еще один экземпляр остался у них: «Я не помню дату осмотра здания и составления акта. Но знаю, что часть здания по адресу: улица Д.Алиевой, 141 была снесена. Жильцы требовали остановить снос и приступить к реставрации дома». 

Затем на заседании с показаниями выступил проработавший на должности заместителя начальника Главного управления архитектуры и градостроительства и главного архитектора ИВ Баку Акиф Абдуллаев. Он отметил, что занимался не историческими зданиями, а новостройками: «Охраной исторических зданий занимается Управление по охране объектов культурного наследия Министерства культуры. Мы не отвечаем за снос памятников истории. После распоряжения Исполнительной власти Баку мы занялись его исполнением. Я более 40 лет проработал в Главном управлении архитектуры и градостроительства».

Далее свидетель сказал, что курировал проекты в период своего пребывания на посту замначальника, а печать Главного управления архитектуры и градостроительства была у Гаджибалы Абуталыбова: «Было подписано распоряжение о сносе здания по улице Д.Алиевой, 141. После сказали, что на этой территории хотели построить станцию метро. Поэтому действие распоряжения было приостановлено».

Главный архитектор уверенным голосом твердо заявил: "Могли бы снести и Девичью башню"

Отвечая на вопросы гособвинителя, главный архитектор отметил, что знал обвиняемого как начальника Аппарата: «Я не знал, что Расим Гулиев исполняет обязанности заместителя главы исполнительной власти. Я не интересовался этим. Рауф Панахов исполнял обязанности как первого заместителя главы Исполнительной власти Баку, так и начальника Главного управления архитектуры и градостроительства. В 2008 году я был назначен заместителем начальника управления. А печать была у Гаджибалы Абуталыбова, он ее никому не отдавал. После того как Гаджибала Абуталыбов был назначен заместителем премьер-министра, его полномочия перешли к Расиму Гулиеву. Но я не знаю, у кого была печать в тот период. Я подписывал документы, а кто ставил печать – не знал».

В свою очередь, Расим Гулиев сообщил, что после того, как Гаджибала Абуталыбов стал вице-премьером, по всей вероятности, печать была передана Акифу Абдуллаеву: «Когда Абуталыбов перешел на новую должность, печать мне не передавали. Печать оставалась у них. Когда меня освободили с должности, согласно акту, я сдал и печать».

Главный архитектор отметил, что у него не было полномочий перепроверять документы при выдаче разрешения на строительство того или иного здания: «Полномочия Главного управления архитектуры и градостроительства заключались в проверке документов по строительству. После того как Гаджибала Абуталыбов проверял документы и принимал решение, мы получали заключение и тоже давали свое согласие».

Что интересно, свидетель А.Абдуллаев, отвечая на вопросы, ограничивался короткими ответами: «Не помню», «Не знаю».

Судья же заявил, что следует точно отвечать на задаваемые вопросы: «Кто проверял, если при обращении в связи со строительством какая-либо структура выступала с отрицательным заключением?» 

А.Абдуллаев отметил, что по обращениям в Исполнительную власть Баку отрицательных заключений не давалось. Заключение писалось местными органами исполнительной власти, а Исполнительная власть Баку подписывала распоряжение. 

На вопрос судьи «Если кто-то обратился бы с предложением снести Девичью башню, вы ее снесли бы?» свидетель заявил, что при необходимости на основе заключения можно и снести. 

После этих слов Абдуллаев стал уверять, что не помнит, по какому зданию Р.Гулиев подписал распоряжение о сносе. 

Гособвинитель подчеркнул, что в показаниях А.Абдуллаева, данных на предварительном следствии, есть противоречивые моменты.

Судья Ф.Ганиев заявил свидетелю, что тот свыше 45 лет работает в Исполнительной власти, однако не может ответить на вопросы: «Вы один из основных свидетелей по делу. Ваша воля в данном процессе имеет важное значение. А вы не можете ответить на вопросы. Освежите свою память. У вас под рукой есть документы. На следующем процессе будьте готовы отвечать на вопросы». 

Судебный процесс продолжится 27 сентября.

Напомним, Р.Гулиев обвиняется по факту предоставления компании FF-2011 незаконного разрешения на снос исторического жилого здания по улице Д.Алиевой, 141 и строительства на его месте новых многоэтажных жилых домов.