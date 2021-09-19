Суд решил — и в Финляндии появился... Люцифер

Казалось бы, время ушло, и экзотические имена вместе с ним. Ан нет, вот в Финляндии прогремело новое дело в связи с получением имени, но уже взрослого человека.

Каждая эпоха дает некоторым людям толчок для фантазии при выборе имени новорожденного. Хорошо известно, что ослепленные коммунистическими идеями часто называли своих первенцев Эрами, Декретами, Конституциями, Сталинами, Владиленами и другими подобными именами. В 80-е годы в бывших советских республиках модно было давать девочкам имя Индира, которое носила тогдашняя харизматическая премьер-министр Индии.

Однажды житель местности Эспоо с тремя именами - Мартти Веса Олави по фамилии Линья-ахо отправился в магистрат (местное самоуправление - ред.), чтобы официально изменить порядок следования своих имен в документах.

Причина в том, что, поскольку сам себя и все друзья и родственники называли его Веса, но это имя в идентификационных документах следует вторым, то в разных инстанциях его величали то Мартти, то Веса. Когда он пришел в магистрат, то узнал, что вступивший в 2019 году в силу новый закон Финляндии позволяет иметь целых четыре имени.

Он тут же вспомнил разговор со своим другом о том, что есть имена, которые не пройдут просто так в регистр граждан и не будут утверждены там автоматически. Таковые будут отданы на рассмотрение в специальную комиссию по смене имен и фамилий. И Веса выбрал одно из таких имен - Люцифер.

Он написал заявление, и его, как ожидалось, отправили в комиссию Агентства цифровых и демографических данных. Оттуда пришел отказ, а в качестве причины было указано, что Люцифер является одним из имен дьявола. Что, понятное дело, не могло понравиться чиновникам комиссии, возможно, при этом еще и верующим.

Но упрямый финн решил не останавливаться на этом и подал апелляцию в административный суд. Он написал, что Люфицер – это не матерное и не оскорбительное слово, что, мол, оно изначально означает «несущий свет», и – самое главное - в Финляндии у нескольких человек уже было это имя. Кроме того, с 1976 года оно использовалось в качестве торговой марки для грилей, напомнил упорный соискатель «дъявольского» имени.

По поводу возможного оскорбления чувств верующих Веса написал, что отрицательное значение имя может иметь у христиан, а для сатанистов или так называемых виккан оно является как минимум нейтральным, если не положительным.

В итоге административный суд принял доводы мужчины и постановил разрешить ему взять в качестве четвертого имени Люцифер. Суд признал, что имя имеет много значений и не все из них отрицательные. Таким образом, в Финляндии снова появился Люцифер.