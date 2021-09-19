Суд решил — и в Финляндии появился... Люцифер
Каждая эпоха дает некоторым людям толчок для фантазии при выборе имени новорожденного. Хорошо известно, что ослепленные коммунистическими идеями часто называли своих первенцев Эрами, Декретами, Конституциями, Сталинами, Владиленами и другими подобными именами. В 80-е годы в бывших советских республиках модно было давать девочкам имя Индира, которое носила тогдашняя харизматическая премьер-министр Индии.
Казалось бы, время ушло, и экзотические имена вместе с ним. Ан нет, вот в Финляндии прогремело новое дело в связи с получением имени, но уже взрослого человека.
Однажды житель местности Эспоо с тремя именами - Мартти Веса Олави по фамилии Линья-ахо отправился в магистрат (местное самоуправление - ред.), чтобы официально изменить порядок следования своих имен в документах.
Причина в том, что, поскольку сам себя и все друзья и родственники называли его Веса, но это имя в идентификационных документах следует вторым, то в разных инстанциях его величали то Мартти, то Веса. Когда он пришел в магистрат, то узнал, что вступивший в 2019 году в силу новый закон Финляндии позволяет иметь целых четыре имени.
Он тут же вспомнил разговор со своим другом о том, что есть имена, которые не пройдут просто так в регистр граждан и не будут утверждены там автоматически. Таковые будут отданы на рассмотрение в специальную комиссию по смене имен и фамилий. И Веса выбрал одно из таких имен - Люцифер.
Он написал заявление, и его, как ожидалось, отправили в комиссию Агентства цифровых и демографических данных. Оттуда пришел отказ, а в качестве причины было указано, что Люцифер является одним из имен дьявола. Что, понятное дело, не могло понравиться чиновникам комиссии, возможно, при этом еще и верующим.
Но упрямый финн решил не останавливаться на этом и подал апелляцию в административный суд. Он написал, что Люфицер – это не матерное и не оскорбительное слово, что, мол, оно изначально означает «несущий свет», и – самое главное - в Финляндии у нескольких человек уже было это имя. Кроме того, с 1976 года оно использовалось в качестве торговой марки для грилей, напомнил упорный соискатель «дъявольского» имени.
По поводу возможного оскорбления чувств верующих Веса написал, что отрицательное значение имя может иметь у христиан, а для сатанистов или так называемых виккан оно является как минимум нейтральным, если не положительным.
В итоге административный суд принял доводы мужчины и постановил разрешить ему взять в качестве четвертого имени Люцифер. Суд признал, что имя имеет много значений и не все из них отрицательные. Таким образом, в Финляндии снова появился Люцифер.