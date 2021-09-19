Почему в мире растут цены на еду

По словам аналитика из российского «ВТБ» Елены Сахановой, цены на три основные группы удобрений –– калий, фосфор и азот – находятся на рекордном за последние 10 лет уровне, что серьезно влияет на глобальную продовольственную инфляцию, пишет Лента.ру.

Больше всех от повышения цен пострадает кукуруза. Около 20 процентов расходов на ее выращивание приходится на удобрения. Плохой урожай кукурузы обернется повышением затрат на корма, что в конечном итоге приведет к более высоким ценам на мясо. Соки и газированные напитки также могут подорожать, поскольку кукуруза является их основным ингредиентом. Ожидается, что посевы кукурузы в 2022 году сократятся до 36,8 миллиона гектаров с нынешних 37,8 миллиона.

Один из факторов подорожания удобрений –– неблагоприятные погодные условия. Постоянные штормы в конце лета 2021 года на побережье Мексиканского залива в США препятствовали импорту и экспорту продукции. Также из-за этого временно закрывались заводы в регионе, в том числе крупнейший в мире азотный комплекс, принадлежащий CF Industries Holdings. Вместе с этим из-за цен на газ компания была вынуждена закрыть два завода в Великобритании. Один из крупнейших в мире поставщиков удобрений Yara International ASA также заявила, что высокие цены на природный газ заставят ее сократить около 40 процентов производства аммиака в Европе.

Кроме этого, дорожает перевозка. По словам одного из руководителей компании Quest Products, помогающей выводить на рынок новые продукты, в том числе пестициды и удобрения, фрахт составляет около 15 процентов от стоимости покупки товара. Политические меры также сказываются на удорожании. Так, США и Европа ввели санкции в отношении крупного производителя удобрений ОАО «Беларуськалий».