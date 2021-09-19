В Исполнительной власти города Баку при участии историков, политиков, экономистов и участников Отечественной войны состоялся круглый стол, посвященный подготовке к публикации книги «Отечественная война 2020 – роль фактора личности в истории».

«Анализируя ход Отечественной войны, мы в очередной раз убеждаемся, насколько значима роль личности в истории. Можно однозначно сказать, что наша победа связана с личностью президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Мы, будучи современниками, должны изучать историю этой войны и передать правду будущим поколениям. Так возникла идея создания книги «Отечественная война 2020 – роль фактора личности в истории». В книге рассматривается ситуация до войны и повествуется о ее ходе и освобождении оккупированных земель», - сказал глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов, выступая на круглом столе.

Состоялся обмен мнениями по темам, которые будут включены в книгу, выступили директор Института истории НАНА Керим Шукюров, депутат Милли Меджлиса профессор Анар Искендеров, директор Института кавказоведения Нана Муса Гасымлы, декан Академии государственного управления Эльчин Ахмедов, декан исторического факультета Бакинского государственного университета Ибрагим Зейналов, ветеран Великой Отечественной войны Фамиль Меликов, руководитель Фонда Yaşat Эльвин Гусейнов и другие.

Выступившие отметили важность широкой пропаганды славной победы, достигнутой в Отечественной войне. Ожидается, что книга увидит свет к концу этого года. Она будет опубликована на четырех языках.