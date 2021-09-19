Генпрокуратура арестовала имущество семьи Мурадовых на 30 миллионов манатов

В сообщении пресс-службы Генпрокуратуры говорится, что в ходе проведенного расследования появились обоснованные подозрения в том, что Мурадов сдавал в аренду ОАО «Азерхалча» административное здание, расположенное на территории ООО «Azər-İlmə», по цене, превышающей существующие рыночные цены. Он также перечислял на банковские счета, принадлежащие отдельным юридическим лицам, и впоследствии обналичивал денежные средства, выделенные «Азерхалча» на приобретение пряжи, предназначенной для производства ковров.

Как ранее сообщал haqqin.az, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова.

Мурадов также необоснованно завышал объемы работ и цены в сметной документации по 23 предприятиям, путем замены работ на низкокачественные растратил, присвоил вверенные ему денежные средства на сумму 21 миллион 673 тысячи манатов, уклонившись от выплаты налогов государству.

На основании собранных по делу доказательств Видади Мурадову предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог), избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ходе следствия с целью возмещения ущерба государству, согласно решению суда наложен арест на жилые и нежилые помещения на сумму 30 миллионов 587 тысяч манатов, а также акции и активы ООО «Azər-İlmə» на имя Видади Мурадова и членов его семьи.

В отношении других лиц, причастных к совершению преступлений совместно с Видади Мурадовым, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.