Новый штамм коронавируса выявили в Казахстане

Циркуляция Eta-штамма коронавируса ("нигерийский" штамм) выявлена в Казахстане, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

По его информации, министерство продолжает работу по выявлению циркуляции в стране различных штаммов коронавируса. В частности, минздрав провел генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от заболевших COVID-19 в июле-августе текущего года.

"По итогам секвенирования в 96 образцах в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов Delta "Индийский штамм" - 57 (59,4%), Alpha "Британский" - 24 (25%), "Уханьский" - 10 (10,4%) и Eta "Нигерийский" - 5 (5,2%)", - написал Цой в Facebook.

По его данным, циркуляция Eta-штамма установлена в четырех регионах страны.