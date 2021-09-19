Окончательные итоги выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия закончила подсчет всех 100% протоколов на выборах депутатов Государственной думы 2021 года. Впервые за 20 лет в нижнюю палату парламента прошли пять партий, сообщает РБК. Окончательно итоги выборов собираются объявить 24 сентября.

В Государственную думу проходят партии «Единая Россия» — 49,82% , КПРФ — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — 7,46% и «Новые люди» — 5,32%. Все остальные партии не преодолели нижнего порога (5% голосов) для прохождения в Государственную думу.

Явка, по данным ЦИК, составила больше половины от общего потенциального числа избирателей – 51,68%.

По одномандатным округам статистика следующая: «Единая Россия» победила в 88% случаев - 198 округов, КПРФ – в 4% – 9 округов, «Справедливая Россия» победила в 8 округах, ЛДПР – в двух. «Родина», «Партия роста» и «Гражданская платформа» выиграли каждая в одном округе.