Все причастные к неудавшейся попытке госпереворота в Судане задержаны, в настоящее время ведется их допрос. Об этом сообщило агентство Sudan News Agency со ссылкой на заявление президиума правительства страны.

"Силовые структуры и военные предотвратили сегодня на рассвете попытку переворота, - отмечается в нем. - Ситуация находится под контролем, все причастные к ней арестованы. В отношении них начато расследование".

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что группа офицеров бронетанковых войск из числа сторонников экс-президента страны Омара аль-Башира устроила путч и пыталась захватить власть в Судане, сместив членов руководящего Суверенного совета. По данным телеканала, заговорщиками командовал генерал-майор Абдель Баки Бакрауи. Отмечалось также, что все они связаны с исламистской ассоциацией "Братья-мусульмане".

«Аль-Арабия» сообщает, что армейское командование знало о готовящемся перевороте и уже некоторое время наблюдало за его зачинщиками. Они намеревались арестовать членов руководящего страной Суверенного совета и пытались захватить здание госрадио, однако не смогли сделать этого. К настоящему моменту практически все очаги сопротивления подавлены, вооруженные силы пытаются нейтрализовать остающихся еще на свободе заговорщиков. Армия окружила штаб бронетанкового корпуса, однако при этом старается избегать применения силы.

С началом путча в столице страны военнослужащими были перекрыты все мосты через реку Нил, в том числе соединяющий Хартум с его городом-спутником Омдурманом, на улицах появились танки и другая бронетехника. Однако сейчас все дороги уже разблокированы и проблем с передвижением транспорта не наблюдается.